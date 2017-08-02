Украинский режиссер Левицкий получил работу в Голливуде

Украинский режиссер Любомир Левицкий, который снял фильмы "Штольня", "Тени незабытых предков", #Selfieparty, получил предложение поработать над голливудской лентой, сообщает ТСН. Его утвердили режиссером американского молодежного триллера под названием Black Friday.

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Съемки картины запланированы на этот год и будут проходить в США. Продюсированием фильма займется американская студия, а роли сыграют молодые американские звезды хоррор-жанра. Ни имена актеров, ни название студии пока не называются.

"Моя самая большая мечта - это построить мост между США и Украиной в производстве популярного кино", - сказал режиссер.

Сейчас Левицкий размышляет над сокращением своего имени Lubomir на английском языке и даже обратился за помощью к своим подписчикам в Facebook.

К слову, сейчас Любомир Левицкий работает над съемками триллера с элементами мистики Egregor, который стал одним из победителей Девятого питчинга Госкино. Проект уже находится на стадии производства, завершение которой запланировано на зиму 2018 года.