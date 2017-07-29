США и Южная Корея произвели учебные пуски ракет в ответ на запуск КНДР

01:14, 29 июля 2017
Мир
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Двусторонние учения прошли на побережье Японского моря, страны проверили вероятность нанесения удара по руководству противника.

Иллюстрация / REUTERS

США и Южная Корея произвели учебные пуски ракет в ответ на северокорейское ракетное испытание. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

"Во время учений были использованы ракеты «Хёнму-2» вооруженных сил Южной Кореи и баллистические ракеты класса «земля-земля» ATACMS 8-ой армии США", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов США.

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США и Южная Корея выпустили по две ракеты соответственно. Двусторонние учения прошли на побережье Японского моря в 05.45 по местному времени (23:45 по киевскому).

Во время учений страны проверили "вероятность нанесения удара по руководству противника в случае чрезвычайных обстоятельства".

Как сообщал УНИАН, КНДР 28 июля осуществила запуск баллистической ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии.

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Теги: #запуск ракеты КНДР#учения США и Кореи