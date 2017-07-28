Баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Северная Корея провела сегодня запуск баллистической ракеты. Она летела 45 минут и упала в Японское море, предположительно, в пределах японской исключительной экономической зоны. На данный момент мы не зафиксировали никакого ущерба воздушным и морским судам", - сказал он.

Читайте такжеАрабская коалиция сбила летевшую на Мекку ракету Министерство обороны США засекло запуск, сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель ведомства капитан первого ранга Джефф Дэвис. "Я могу подтвердить, что мы засекли запуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Мы проводим оценку и скоро будем иметь больше информации", - сказал он.

25 июля компания CNN со ссылкой на данные, предоставленные ей неназванным представителем Пентагона, сообщила, что КНДР готовится осуществить очередной запуск ракеты, это может произойти в течение недели.

Это испытание - уже четырнадцатое, проведенное Северной Кореей в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Сенат США проголосовал за новые санкции в отношении Северной Кореи, Ирана и России. Япония после этого заявила о том, что также вводит дополнительные санкции против КНДР.