В Пакистане деревенские старейшины распорядились изнасиловать 16-летнюю девушку

В начале июля в сельский совет в Раджапуре возле Мултана в пакистанской провинции Пенджаб обратился человек, который заявил, что его 12-летняя сестра была изнасилована кузеном. Совет, выслушав жалобу, приказал заявителю изнасиловать сестру обвиняемого в ответ - что он и совершил, передает Русская служба Би-би-си.

16-летняя девушка была изнасилована на глазах старейшин и в присутствии собственных родителей. Матери двух девочек позже подали жалобы в местный полицейский участок. В обоих случаях медицинские осмотры подтвердили факт изнасилования. После этого полиция арестовала около 20 жителей Пенджаба.

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В полиции журналистам рассказали, что была зарегистрирована жалоба против 25 человек. При этом подозреваемый, обвиняемый в изнасиловании 12-летней девочки, все еще на свободе.

По некоторым данным, решение об изнасиловании в наказание за изнасилование вынес не совет старейшин деревни (джирга), а представители двух семей, которых касался инцидент.

Джирга часто разрешает споры в селах Пакистана. Но эти советы считаются незаконными, так как часто распоряжаются совершать изнасилования или убийства из мести или "для сохранения чести".

В 2002 году джирга приказала изнасиловать 28-летнюю Мухтару Май, чей 12-летний брат был обвинен в романе с более старшей женщиной. Май привела своих насильников в суд - акт чрезвычайного мужества в Пакистане, где жертвы сексуального насилия по-прежнему становятся изгоями.

Когда их приговоры были отменены Верховным судом Пакистана, ей предложили бежать из страны. Однако она предпочла остаться в своей деревне и открыла школу для девочек и убежище для женщин, ставших жертвами изнасилований. Май стала известной правозащитницей, а ее история легла в основу оперы "Thumbprint", поставленной в Нью-Йорке в 2014 году.