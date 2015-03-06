В Индии толпа ворвалась в тюрьму и линчевала насильника

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на The New Indian Express.

35-летнего нелегального мигранта из Бангладеш протащили голым по улице и забили камнями до смерти. В расправе над мужчиной участвовали около 4000 человек. Кроме того, нападавшие подожгли по меньшей мере 10 машин и дома.

Как сообщает агентство Рейтер, полиция стала стрелять в толпу, в результате чего погиб один человек и еще несколько получили ранения. В городе введен комендантский час.

По версии следствия, в феврале Хан изнасиловал 20-летнюю девушку из племени нага.

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Это не первый подобный инцидент за последнее время. В январе шестерых мужчин из Калькутты обвинили в похищении и групповом изнасиловании японской туристки. Предполагается, что ее в течение месяца держали в плену после того, как она отправилась в буддийский храм Бодх-Гая в штате Бихар.

Согласно Национальному бюро регистрации преступлений Индии, каждый день в стране подвергаются изнасилованию 93 женщины. Количество подобных случаев увеличилось с 25 тыс. в 2012 году до 33 тыс. в 2013-м.