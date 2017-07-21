В России запретили VPN и анонимайзеры

Госдума России приняла в третьем чтении закон о запрете обхода блокировок сайтов, сообщает "Медуза".

Закон предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN, которые не ограничивают доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ и МВД. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.

Кроме того, Госдума приняла закон о регулировании работы мессенджеров, который обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по номеру телефона), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство.

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Законопроект о запрете сервисов, которые помогают обходить блокировки, был внесен в Госдуму в июне. Он также упраздняет реестр блогеров, который был учрежден в 2014 году.

В августе 2015 года российские пользователи начали сообщать о блокировке "Википедии".

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В марте того же года Роскомнадзор заявил о начале блокировки юмористической интернет-энциклопедии "Луркоморье"(Lurkmore).