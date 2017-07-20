"Оплот традиционного рабства": как жители Мавритании пытаются постичь психологию свободного человека

В Мавритании, уничтожившей рабство де-юре, каждый пятый житель фактически остается рабом, человеком без паспорта и образования, работающим за кров и еду на хозяина и не готовым постичь психологию свободного человека, пишет "Новое время".

"Я выросла, трудясь в качестве рабыни на семью, на которую работала моя мать, а когда чуть подросли мои дети, они тоже стали рабами”, - рассказывает мавританка Молькер Минт Ярба, которая теперь стала свободным человеком. В семье своих хозяев Ярба днем пасла коз, а затем до поздней ночи хлопотала по хозяйству: убирала, стирала, доила скот и стряпала еду. За работу ей никогда не платили. “Мне не всегда хватало еды, и меня регулярно били”, - вспоминает Ярба.

Еще большей трагедией стала ее личная жизнь. От сына хозяина рабыня родила двоих детей, причем тот приказал держать отцовство в секрете, пригрозив в противном случае обезглавить невольницу. Ярба, рожденная в семье харатинов, некогда порабощенных арабами африканцев,- живой пример рабства в современной Мавритании, где статус раба передается по наследству. И хотя четырехмиллионная страна в 1981 году официально отменила постыдную практику, по данным правозащитников, до 740 тыс. ее жителей фактически по сей день остаются рабами. Таким образом Мавритания является наибольшим оплотом традиционного рабства на планете.

“У нас сохранился кастовый уклад общества, и некоторые люди эксплуатируют других”, - признает проблему уроженец мавританской столицы Нуакшот, который последние десять лет живет и работает в Украине. “У нас дома рабство - очень щекотливая тема”, - поясняет он свою просьбу не называть его имя в печати.

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Дело в том, что мавританское правительство отрицает существование рабства в своей стране и не ведет статистику, которая говорила бы о масштабе проблемы. Формально рабовладение здесь было признано криминальным преступлением еще в 2007 году.

Сегодня за него могут присудить штраф либо лишить свободы на срок до 20 лет. Однако за все время действия закона на скамью подсудимых попали единицы.

Сегодня в Нуакшоте работает школа для бывших рабынь, открытая мавританской неправительственной организацией SOS Slaves. Здесь освобожденные мавританки учатся шить, постигают премудрости па- рикмахерского искусства и других специальностей, которые помогут им зарабатывать на жизнь. В этой школе курс по окраске тканей и шитью прошла и Ярба, которая теперь получает еже- месячное пособие от государства и судится со своими бывшими хозяевами.

“Я пришла сюда буд- то сумасшедшая; я даже не знала, как вести себя среди людей, - вспоминает мавританка, как училась быть свободной. - Благодаря помощи и поддержке участников SOS Slaves я обрела новую жизнь”. Сегодня освобождение и реабилитация рабов в Мавритании - удел местных и международных неправительственных организаций.

Первые шаги на пути комплексной борьбы с рабством мавританские власти сделали еще в 2003 году, когда после выборов президента правительство обратилось во Всемирный банк и к независимым экспертам для создания плана действий.

Хотя военный переворот 2005 года притормозил его реализацию, некоторые пун- кты все же удалось выполнить - например, провести кампанию по информированию мавритан- цев об отмене рабства. Также в стране параллельно борются с коррупцией и пытаются стимулировать экономическое развитие Мавритании.

Если удастся поднять уровень экономики, это также поможет освободить от рабства многих граждан. К Мавритании, казну которой стабильно пополняют доходы от экспорта нефти и других по- лезных ископаемых, сегодня стабильно проявляют интерес меж- дународные инвесторы.

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