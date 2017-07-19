Принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли детей в дипломатическое турне (фоторепортаж)

3-летний принц Джордж и 2-летняя принцесса Шарлотта будут присутствовать минимум на нескольких событиях во время пятидневного дипломатического визита.

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Сегодня утром королевская семья во главе с принцем Уильямом покинула Варшаву и прилетела в Берлин, где пробудет с официальным визитом до 21 июля.

Для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Кейт Миддлтон выбрала синее платье-футляр и летнее пальто Catherine Walker, дополнив свой образ бежевыми туфлями на высоком каблуке.

Стоит отметить, что детям герцогиня Кембриджская подобрала наряды в схожей цветовой гамме.