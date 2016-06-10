В Лондоне прошел торжественный молебен в честь королевы Елизаветы II (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, 10 июня в британской столице в соборе Святого Павла в Лондоне прошел торжественный молебен в честь королевы Елизаветы II.

На нем присутствовали сама Елизавета II с мужем принцем Филиппом, ее сын принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боулз, внуки принц Гарри и принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и другие члены британской королевской семьи.

Также в церемонии приняли участье британский премьер Дэвид Кэмерон, глава МИД страны Филип Хаммонд, новоназначенный мэр Лондона Садик Хан и другие британские политики.

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Кроме того, сегодня отмечается день рождения принца Филипа, герцога Эдинбургского, который явяется супругом королевы. Ему сегодня исполняется 95 лет.

Как сообщал УНИАН, британской королеве Елизаветы II исполнилось 90 лет 21 апреля.

Однако празднование в Британии растянулось надолго. Так, 21 апреля она отметила свой день рождения в кругу семьи. Позднее, 12-15 мая – в королевском Виндзорском замке по этому случаю давали публичные концерты.

В июне же британцы отдают дань традиции, по которой королевский день рождения отмечают в солнечные дни или дни, когда на "туманном Альбионе" наименее вероятен дождь. Начиная с 1974 года "день рождения королевы" отмечают в один из дней в промежутке между 11 и 17 июня.