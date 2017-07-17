Евросоюз и Великобритания начинают четырехдневные переговоры об условиях Brexit - СМИ

Британский министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дейвис и его европейский коллега Мишель Барнье начинают 17 июля в Брюсселе четырехдневные переговоры об урегулировании условий выхода Великобритании из объединения.

Читайте такжеВ Евросоюзе потребовали от Лондона признать финансовые претензии за Brexit Как сообщает Радио Свобода, стороны имеют менее двух лет, чтобы урегулировать условия для британского выхода из ЕС, который состоится 30 марта 2019 независимо от того, будет заключено соответствующее соглашение или нет.

Оба участника переговоров имели неформальную встречу в прошлом месяце. Ожидается, что новый этап дискуссий будет более напряженным, со многими сложными вопросами,подлежащими решению, включая права граждан ЕС в Великобритании и британских граждан в Евросоюзе.

В Британии живут около 3 млн граждан стран ЕС, около 1,5 млн британцев находятся в 27 странах ЕС. До Brexit большинство граждан ЕС имеют свободу передвижения, что позволяет им жить и работать в государствах-членах объединения без ограничений.

Великобритания должна выйти из Евросоюза до конца марта 2019 после референдума 2016-го, незначительное большинство участников которого проголосовали за этот выход. 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала процесс выхода из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о функционировании Европейского союза, которая предусматривает процедуры такого выхода. Этот процесс должен длиться не более двух лет.