Brexit оставит дыру в бюджете ЕС в размере €20 миллиардов

Выход Великобритании из состава Европейского Союза может оставить дыру в бюджете блока в размере €20 млрд. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на европейского комиссара по вопросам бюджета Гюнтера Оттингера.

Оттингер заявил, что необходимо будет признать огромные потери союза после завершения Brexit.

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«Великобритании больше не будет с нами, однако она была «чистым» налогоплательщиком, несмотря на скидку Тэтчер, поэтому разрыв в нашем бюджете составит примерно €10-25 млрд в год», — отметил чиновник.

Бюджет ЕС в 2017 году составил €157,9 млрд. Европейская комиссия надеется «спасти» некоторые деньги, попросив британское правительство выполнить взятые на себя обязательства в качестве члена ЕС, включая финансирование пенсий чиновников Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Британия намерена наладить торговлю с 48 странами вне ЕС после Brexit.