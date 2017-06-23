Мэй заявила, что граждане ЕС могут остаться в Великобритании после Brexit

Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй сделала "честное и серьезное предложение" лидерам Европейского Союза по спорному вопросу о будущих правах граждан ЕС, предлагая тем, кто законно прибыл в Brexit, возможность получить те же права на труд, охрану здоровья и выгоды, как и граждане Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Выступая в конце ужина на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, Мэй выступила с открытым предложением о правах граждан ЕС.

"Позиция Соединенного Королевства является честным и серьезным предложением, и она направлена ​​на то, чтобы предоставить как можно больше уверенности гражданам, поселившимся в Великобритании, развивая здесь карьеру и свою жизнь, а также делая свой вклад в наше общество", - сказала она.

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Как отмечает Русская служба ВВС, речь идет о том, чтобы предоставить всем гражданам этих стран, прожившим в Соединенном Королевстве не менее пяти лет, постоянный вид на жительство. Пока неясно, с какого момента будет отсчитываться пятилетний срок пребывания.

Мэй подчеркнула, что ее предложение действует лишь в том случае, если такие же права будут предоставлены британским гражданам, проживающим в других странах ЕС.

Как известно, членство Британии в ЕС должно прекратиться 29 марта 2019 года.