В Лондоне уверяют, что имеют все необходимые ресурсы для Brexit

Великобритания разъяснила свою позицию во время переговоров относительно выхода из Европейского Союза в вопросах правосудия и ядерной энергетики. Как говорится в документе, обнародованном британским правительством в четверг, 13 июля, страна подтвердила свои намерения выйти из-под юрисдикции европейских судов, а также Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом), как сообщает DW.

Как говорится в документе, Лондон рассчитывает на как можно более плавный переходный период после выхода из ЕС. "Рамки и продолжительность такого переходного периода могут отличаться для разных типов активов или органов", - говорится, в частности, в документе, сообщает Reuters.

Представитель премьера Великобритании Терезы Мэй в четверг заявил, что страна имеет ресурсы для выхода из ЕС. "С самого начала мы четко заявляли, что имеем ресурсы, которые понадобятся для Brexit", - отметил спикер Мэй.

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В свою очередь, заместитель министра по вопросам Brexit Стив Бейкер заявил, что Лондон не выделит на Brexit "ни пенни больше, чем мы должны выделить". В то же время он отказался назвать сумму, которую Великобритания может заплатить за выход из ЕС.

Напомним, очередные этапы переговоров по Brexit начнутся 17 июля, 28 августа, 18 сентября и 9 октября и продлятся одну неделю ежемесячно. Накануне глава переговорной группы Евросоюза по вопросам Brexit Мишель Барнье призвал Лондон признать существование финансовых обязательств перед ЕС. Также он заявил, что Брюссель будет настаивать, чтобы Европейский суд оставался "высшим гарантом" соблюдения прав экспатов из ЕС, которые проживают на территории Великобритании, и подданных Соединенного Королевства, которые проживают на территории стран ЕС.