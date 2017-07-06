США будет поставлять Польше системы противоракетной обороны "Патриот" (видео)

Министерства обороны США и Польши во время визита Дональда Трампа в Варшаву подписали соглашение о поставке систем противоракетной обороны "Патриот" в Польшу. Они нужны Польше для системы ПРО, которую строят на севере страны неподалеку от Калиниграда. Об этом сообщает "ТСН".

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"Америка готова поддерживать спокойствие и безопасность в Восточной Европе. Польша является не только нашим другом, но и партнером, который присоединился в критические моменты к Совету ООН", - сказал Дональд Трамп.

Американский президент приехал в Польшу накануне саммита "Большой двадцатки", который состоится завтра в Гамбурге. В польской столице Трамп должен произнести свою первую публичную речь в Европе.