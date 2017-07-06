Дуда и Трамп упомянули о ситуации в Украине и российско-белорусские военные учения
Украину обсудили в контексте ситуации с безопасностью в целом в восточной части Европы.
Президент Польши Дуда и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на переговорах упомянули ситуацию в Украине и российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые состоятся осенью на территории Беларуси. Об этом Дуда сказал на совместной пресс-конференции в Варшаве с президентом США, которая транслировалась на странице Белого дома в социальной сети Facebook.
Читайте такжеСША настроены на поддержку мира и безопасности в Восточной Европе - Трамп"Мы говорили о присутствии американских солдат в Польше. Мы говорили об укреплении безопасности в нашей части Европы, включая восточный рубеж НАТО. Мы откровенно обсудили ситуацию с безопасностью в этой части Европы. Кроме этого, мы упомянули ситуацию в Украине. Мы говорили о предстоящих военных учениях "Запад-2017", которые пройдут в Беларуси", - отметил Дуда.
Также он сообщил, что обсудил с Трампом контракты по модернизации вооруженных сил Польши.
Польский президент добавил, что обсуждалось уже вступившее в силу соглашение о покупке американских комплексов противоракетной обороны Patriot.
Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2017» запланировано провести 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.