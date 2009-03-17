Российский нардеп: когда не понятен курс Украины, кто ж ей кредит даст?

Председатель Комитета Совета Федерации по делам СНГ Вадим ГУСТОВ скептически оценивает шансы Украины получить российский кредит в размере 5 млрд. дол. из-за отсутствия реального механизма его возврата.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Сейчас, когда не совсем понятен курс Украины, кто ж ей кредит давать будет. Украина сегодня в целом должна 107 млрд. долл. Кто ж России деньги отдавать будет? », - сказал В.ГУСТОВ.

По его словам, МВФ не дает Украине кредит потому, что нет схемы, по которой этот долг будет возвращаться.

«МВФ предложил – секвестрируйте бюджет, а вы что сказали – у нас выборы. Пока механизма возврата российского кредита нет», - отметил он.

В то же время он уверен, что выход из кризиса России и Украины лежит в совместной интеграции.

В.ГУСТОВ добавил, что европейский курс украинский политиков, несмотря на свою привлекательность, остается нереализованным.

По его мнению, страны ЕС и США делают все, чтобы не дать России интегрироваться с Украиной. Он напомнил, что экономический потенциал России, Украины, Казахстана и Беларуси составляет 90% от экономики бывшего Союза.

«Все кооперационные связи понемножку разрушаются. От этого Украина несет колоссальные потери и на перспективу, потому что продукция украинская ориентирована в первую очередь на рынки Азии и России», - сказал В.ГУСТОВ.

По его мнению, ряд украинских политиков – Николай АЗАРОВ, Анатолий КИНАХ, Сергей ТИГИПКО - знают, как создать модель выхода из кризиса.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО официально запросила у России кредит объемом 5 млрд. долл.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».