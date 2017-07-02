Протесты в Венесуэле: число жертв достигло почти 90 человек

По меньшей мере четыре человека погибли в субботу, 1 июля, во время антивластных демонстраций в Венесуэле.

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Как сообщила генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, люди погибли во время столкновений в городе Баркисимето на северо-западе страны, передает «Немецкая волна».

Представители правоохранительных органов Венесуэлы не уточнили, кто является ответственным за смерть протестующих. По данным мэра города Баркисимето, демонстранты были застрелены членами проправительственных вооруженных формирований.

Таким образом количество жертв антиправительственных протестов в Венесуэле, которые продолжаются в течение последних трех месяцев, составляет уже по меньшей мере 89 человек.

Напомним, антиправительственные выступления в Венесуэле продолжаются с апреля этого года. Протестующие требуют, в частности, отставки президента страны Николаса Мадуро.