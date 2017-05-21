В Венесуэле за 50 дней антиправительственных протестов погибли 48 человек

В Венесуэле за 50 дней антиправительственных акций протеста погибли 48 человек. Об этом сегодня сообщили власти страны, передает Deutsche Welle.

23-летний участник демонстрации 20 мая погиб от раны, полученной в результате выстрела в грудь. В Генеральной прокуратуре заявили, что по вышедшим на антиправительственную демонстрацию жителям города Валера штата Трухильо был открыт огонь. Также были ранены 18-летний юноша и 50-летняя женщина.

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В этот день по всей Венесуэле в акциях протеста против политики президента Николаса Мадуро участвовали более 200 тыс. человек. Только в Каракасе около 160 тыс. демонстрантов прошли маршем в сторону Министерства внутренних дел по главной автостраде венесуэльской столицы, многие были в самодельных защитных масках, несли щиты, палки и камни. В ряде городов протесты переросли в кровавые столкновения с полицией и армией. В Каракасе, по данным местных властей, были ранены 46 человек.

С начала протестов 1 апреля сотни людей получили телесные повреждения, порядка 2,2 тыс. человек были задержаны, 161 - арестован. Страна охвачена глубоким экономическим кризисом.

Как сообщал УНИАН, акции протеста в Венесуэле продолжаются с начала апреля. Они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда. Также демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

1 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении минимальной зарплаты, пенсий и зарплат бюджетникам на 60%. Минимальный оклад был повышен до 200 тыс. боливаров, на черном рынке эту сумму можно обменять примерно на 50 долл. США.