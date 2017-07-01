Послы ЕС утвердили новую систему контроля при пересечении границ Шенгена

Послы стран-членов Евросоюза 30 июня 2017 года одобрили проект директивы Евросоюза о создании автоматической системы регистрации въезда-выезда граждан третьих стран в Шенгенскую зону. Эту договоренность утвердили представители Европарламента и стран-членов ЕС, сообщает пресс-служба совета ЕС.

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Предполагается, что система поможет сократить задержки на границе и улучшить качество пограничных проверок, обеспечит идентификацию тех, кто превысил разрешенное время пребывания в ЕС, укрепит внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом, открыв правоохранительным органам доступ к журналам историй путешествий.

Эта система будет применяться к гражданам третьих стран: как тем, которым нужна виза для въезда, так и тем, кому позволено находиться в ЕС 90 дней из 180-дневного периода без визы. Она будет регистрировать въезд, выезд, отказ во въезде, а также будет хранить информацию о человеке, его проездных документах, биометрические данные (четыре отпечатка пальца и изображение лица). Центральная база данных будет хранить их на протяжении 5 лет для тех, кто превысил разрешенное время пребывания, и 3 – для всех остальных путешественников.

В ближайшие дни проект доработают на техническом уровне. Затем на общее утверждение его представят послам ЕС для одобрения от имени Совета ЕС. После этого будущие правила будут переданы в Европейский парламент для голосования в первом чтении, а затем в Совет Европы для утверждения.