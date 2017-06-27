Названы самые популярные направления среди украинцев после введения безвиза

В тройку наиболее популярных направлений, авиабилеты по которым искали украинцы после введения безвизового режима с ЕС, вошли Барселона, Рим и Париж, свидетельствуют данные поисковика momondo.

Далее следуют Милан, Лиссабон, Прага, Варшава, Амстердам, Афины и замыкает десятку лидеров - Мадрид, передает Avianews.

Большинство поисковых запросов приходилось на перелеты из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Ивано-Франковска, откуда регулярные рейсы в Европу выполняют как украинские, так и иностранные авиакомпании.

При этом пользователи momondo из Киева больше всего интересовались авиабилетами в Испанию, Италию и Францию, из Львова - в Италию и Испанию, из Одессы - в Германию и Чехию, из Харькова - в Польшу и Испанию.

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По данным momondo, рост поисковых запросов 12 июня 2017 года, в первый день после введения безвизового режима с ЕС, составил +319% по сравнению с аналогичным днем неделей ранее. В течение недели интерес к странам безвизовой зоны несколько стабилизировался, в итоге прирост составил +62,9%.

С 11 июня 2017 года граждане Украины, имеющие действительные биометрические паспорта, смогут посещать без получения визы 22 государства ЕС, входящие в Шенгенскую зону (Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция), четыре государства ЕС, не входящие в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия), а также четыре государства, не входящие в ЕС, но являющиеся участниками Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).