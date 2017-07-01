Европа попрощается с Гельмутом Колем - впервые в истории по особой церемонии

Сегодня, 1 июля, во французском Страсбурге состоится европейский государственный акт прощания бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Европейский государственный акт прощания с Колем станет первой такой церемонией в истории Евросоюза.

Церемония стартует в 12:00 по киевскому времени и продлится два часа. Гроб с телом покойного в зале Европарламента прикроют флагом ЕС.

Согласно официальному сообщению правительства ФРГ, на церемонии прощания в Страсбурге выступит канцлер Германии Ангела Меркель. Прощальные речи объявят председатель Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон и экс-президент США Билл Клинтон.

Церемонию прощания посетит и президент Украины Петр Порошенко.

После траурной церемонии в Страсбурге гроб вертолетом доставят в Германию, загрузят на корабль и в сопровождении флотилии Рейном перевезут в собор города Шпаер. Днем там состоится панихида, а вечером - на площади перед собором - прощание с военными почестями.

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Европейский государственный акт - это официальная церемония высшего уровня, которую организуют, как правило, только в случае смерти бывших глав государств или правительств. ЕС никогда раньше не устраивал подобных траурных церемоний.

Экс-канцлер Германии Гельмут Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет. Гельмут Коль работал канцлером ФРГ четыре срока подряд на протяжении 16 лет. Коль был инициатором объединения Германии, во времена его правления пала Берлинская стена.