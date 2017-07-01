Европа попрощается с Гельмутом Колем - впервые в истории по особой церемонии

11:59, 01 июля 2017
Мир
1898 0

Европейский государственный акт прощания с Колем станет первой такой церемонией в истории Евросоюза. Церемония стартует в 12:00 по киевскому времени и продлится два часа.

Гельмут Коль / REUTERS

Сегодня, 1 июля, во французском Страсбурге состоится европейский государственный акт прощания бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Европейский государственный акт прощания с Колем станет первой такой церемонией в истории Евросоюза.

Церемония стартует в 12:00 по киевскому времени и продлится два часа. Гроб с телом покойного в зале Европарламента прикроют флагом ЕС.

Согласно официальному сообщению правительства ФРГ, на церемонии прощания в Страсбурге выступит канцлер Германии Ангела Меркель. Прощальные речи объявят председатель Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон и экс-президент США Билл Клинтон.

Церемонию прощания посетит и президент Украины Петр Порошенко.

После траурной церемонии в Страсбурге гроб вертолетом доставят в Германию, загрузят на корабль и в сопровождении флотилии Рейном перевезут в собор города Шпаер. Днем там состоится панихида, а вечером - на площади перед собором - прощание с военными почестями.

Читайте такжеУмер легендарный Гельмут Коль - один из инициаторов объединения Германии

Европейский государственный акт - это официальная церемония высшего уровня, которую организуют, как правило, только в случае смерти бывших глав государств или правительств. ЕС никогда раньше не устраивал подобных траурных церемоний.

Экс-канцлер Германии Гельмут Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет. Гельмут Коль работал канцлером ФРГ четыре срока подряд на протяжении 16 лет. Коль был инициатором объединения Германии, во времена его правления пала Берлинская стена.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Европейский государственный акт#прощание с Гельмутом Колем