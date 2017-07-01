Легкий двухмоторный самолет упал на автомагистраль в США (видео)

00:01, 01 июля 2017
Мир
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Во время падения самолет зацепил один автомобиль, проезжавший по автостраде.

REUTERS

Легкий двухмоторный самолет потерпел крушение в штате Калифорния возле городка Санта Ана, неподалеку от Лос-Анджелеса  вблизи аэропорта Джона Уэйна. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ABC News 7.

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Люди чудом не погибли, правда,  мужчина и женщина, которые находились на борту самолета, получили ранения. Они получили травмы и были отправлены вертолетом в больницу. Инцидент произошел двухмоторным самолетом Cessna 310.

Во время падения самолет зацепил один автомобиль, проезжавший по автостраде. На земле никто не пострадал, а повреждения транспортного средства были минимальными.

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Теги: #падение самолета в США