Юнкер признался, что у него нет смартфона

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ожидает от председательства Эстонии в Совете ЕС программ развития, которые касаются цифровых технологий.

Об этом он заявил во время визита в Эстонии, куда прибыл накануне начала председательства прибалтийской страны в Совете ЕС, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Reuters.

Во время встречи эстонский премьер Юри Ратас призвал к свободному обмену данными в пределах ЕС, чтобы стимулировать экономический рост блока. Он отметил, что свободное перемещение данных является условием для функционирования единого цифрового рынка ЕС.

"Чтобы обеспечить свободный обмен данных в Европе, нам необходимо увеличить уровень доверия и безопасности. Для этого нужно сосредоточить внимание на проблемах кибербезопасности", - сказал Ратас.

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Что интересно, глава Еврокомиссии признался, что у него нет смартфона, но несмотря на это, он верит в цифровое будущее ЕС.

"Я не должен этого говорить, но скажу: у меня до сих пор нет смартфона. Но даже не будучи техником, я знаю, наше будущее - цифровое", - отметил Юнкер.

Юнкер поделился, что эстонский премьер пошутил над его отношением к мобильной связи и пригласил в Таллинн, отправив открытку. "Как в XIX веке", - добавил Юнкер.

Отметим, что вопросом единого цифрового рынка в ЕС сегодня в Еврокомиссии занимается бывший эстонский премьер Андрус Ансип. Эстония сумела трансформировать собственную экономику именно благодаря внедрению новых технологий.

Как известно, Эстония возглавит Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря 2017 года.