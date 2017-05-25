Трамп, Туск и Юнкер высказались за дальнейшую изоляцию КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер высказались за усиление взаимодействия в борьбе с терроризмом и дальнейшей изоляции режима Северной Кореи.

Как говорится в сообщении на сайте Белого дома, лидеры сегодня в Брюсселе подтвердили прочную связь между Соединенными Штатами и Европой, основанную на общих ценностях и продолжительной дружбе.

"Лидеры обсудили общие вызовы Соединенных Штатов и Европейского Союза в борьбе с глобальным терроризмом и за защиту наших родных жилищ. Они согласились с необходимостью совместного взаимодействия для углубления нашего сотрудничества в сфере безопасности, в противостоянии "исламскому государству" в Ираке и Сирии, борьбе с радикализацией и для реагирования на другие общие угрозы", - отмечают в Белом доме.

"Они также обсудили угрозу из Северной Кореи и согласились вместе сотрудничать относительно дальнейшей политической и экономической изоляции режима Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Кроме того, сказано, что Трамп, Туск и Юнкер пришли к пониманию, что США и Евросоюз должны продолжать углублять прочные экономические отношения. "Они также обсудили необходимость защиты американских и европейских предприятий против несправедливой конкуренции", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Пхеньян активизировал ракетные испытания. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, представляющих угрозу как самих США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ответ на возможную агрессию со стороны США Пхеньян угрожал ядерной атакой. Также в Северной Кореи угрожали потопить американский авианосец "Карл Винсон", который проводил совместные учения с японскими ВМС.