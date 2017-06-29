Украинка Муратова стала членом жюри кинопремии "Оскар"

Украинского кинорежиссера Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии "Оскар", сообщает Национальный союз кинематографистов Украины.

Кира Муратова стала одним из 774 кинематографистов из 57 стран, которых пригласили в Американскую киноакадемию в этом году.

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В приглашении кинорежиссеров упомянуто два титулованных фильма Киры Муратовой - "Астенический синдром" (1989) и "Настройщик" (2004).

В прошлом году в состав академии, которая традиционно состоит из 5-6 тысяч деятелей киноиндустрии, вошли 680 кинематографистов.

В 2015 году организаторов Оскара обвиняли в неровности, поскольку подавляющее большинство академиков - белые мужчины. Среди 744 людей, которых пригласили в этом году, 39% составляют женщины. По сравнению с 2015 годом количество женщин возросло на 359%. Также на 331% увеличилось количество академиков с другим цветом кожи. Самому молодому академику - 19 лет (это американская актриса Эль Фанинг), самому старшему – 95 (американская актриса и комедиантка Бетти Уайт).

Среди режиссеров, которые стали киноакадемиками в этом году - лауреат Оскара-2017 Барри Дженкинс, Ким Ки Дук, Алехандро Ходоровский, Такаши Миике, Гай Ричи и другие.

Кира Муратова также является членом Украинского оскаровского комитета, который определяет, кого номинировать от нашей страны на Оскар в категории «Лучший иностранный фильм».