Правила работы на "Оскаре" ужесточат после конфуза с "фильмом года"

Организаторы кинопремии "Оскар", на последней церемонии вручения которой разгорелся скандал из-за ошибочного объявления победителя в главной номинации – лучший фильм, – продолжат сотрудничать с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Читайте также"Оскар-2017": лучшим фильмом года стал "Лунный свет", "Ла-Ла Лэнд" получил шесть наград

Виновником путаницы, когда вместо "Лунного света" победителем объявили "Ла-Ла-Лэнд", был назван управляющий партнер компании PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллинан. Согласно заявлению компании, которая уже много лет занимается подсчетом голосов членов американской киноакадемии, Куллинан перепутал конверты с именами победителей, а когда ошибка обнаружилась, он и его коллега Марта Руиз действовали недостаточно быстро, чтобы ее исправить.

Буквально за минуты до путаницы с конвертами Брайана Куллинана сфотографировали с телефоном в руках - он постил в "Твиттер" фото актрисы Эммы Стоун, сыгравшей главную роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд".

Президент компании PriceWaterhouseCoopers Шерил Бун Исаакс написала в письме к организаторам "Оскара", что в компании введены новые правила, в частности, запрещающие использование любых мобильных устройств за кулисами церемонии.

Кроме того, согласно новым правилам компании, в церемонии теперь будут принимать участие не два, а три сотрудника PriceWaterhouseCoopers. Третий сотрудник будет находиться в комнате режиссера на протяжении всей церемонии вручения.

Как известно, на последней церемонии вручения "Оскаров" случился один из самых крупных конфузов в истории премии: вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд". Позже стало известно, что виновниками путаницы стали сотрудники PWC.

Каждый них имел полный набор конвертов с карточками, на которых значатся имена победителей, - на случай, если с одним из конвертов что-то произойдет. После того как Эмме Стоун был присужден "Оскар" в номинации "Лучшая актриса", второй - запасной - конверт был по ошибке вручен Уоррену Битти, который как раз должен был объявить победителя в категории "Лучший фильм".