Трамп анонсировал крупнейшие военные учения с Индией и Японией

Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США, Индии и Японии проведут крупнейшие совместные учения в Индийском океане в июле.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Индии Нарендру Моди, стенограмму его выступления опубликовал Белый дом, передает РБК.

Читайте такжеГенсек НАТО объявил о завершении переброски сил альянса на восток

"Партнерство в области безопасности между США и Индией - невероятно важно. Наши страны были подвержены угрозам, связанных с терроризмом, и мы полны решимости уничтожить террористические организации и радикальную идеологию, которая ими движет", - заявил президент США.

В свою очередь, глава правительства Индии подчеркнул, что страны намерены укрепить военно-морское взаимодействие с США. По его словам, Нью-Дели высоко оценивает укрепление своего оборонного потенциала при помощи США.

Ранее УНИАН сообщал, что американские и британские войска провели первые крупномасштабные военные учения НАТО на границе между Польшей и Литвой, отрабатывая возможный сценарий, при котором Россия может попытаться отрезать балтийские государства от остальных стран Альянса