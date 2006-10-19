Попрошайки угнали ”Лексус” мэра

В среду неизвестные злоумышленники напали на одного из помощников мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга (Michael Bloomberg) и похитили принадлежащий последнему автомобиль "Лексус" 2001 года выпуска, сообщает агентство Associated Press.

Около 9 часов утра по местному времени к машине, в которой сидел личный помощник Блумберга, подошла женщина и стала требовать милостыню. Водитель, чье имя не называется, отказался и начал поднимать стекло в двери.

В этот момент на правое переднее сиденье проник сообщник нищенки и ударил мужчину кулаком в лицо. Затем угонщики выбросили помощника мэра из автомобиля и скрылись.

Нападение произошло в Хакенсеке (Hackensack), штат Нью-Джерси. Угнанный "Лексус" нашли через два часа на обочине дороги недалеко от города. Полиция приступила к поискам угонщиков, уже составлен приблизительный портрет нищенки. Как добавляет агентство, помощник Блумберга не получил серьезных травм.

Лента.ру