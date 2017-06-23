В Венесуэле военные применили оружие против протестующих возле авиабазы

Правительственные войска Венесуэлы в четверг, 22 июня, открыли огонь по протестующим после того, как те попытались прорваться на авиабазу в восточной части Каракаса.

Один протестующий погиб, сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters. Всего с апреля в Венесуэле погибло 76 протестующих.

По данным агентства, еще минимум двух раненых митингующих медицинские работники госпитализировали.

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Пострадавший 22-летний Давид Хосе Валленилла скончался в больнице муниципалитета Чакао. Мэр муниципалитета Рамон Мучачо сообщил о том, что погибший был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии.

Оппозиционный политик Хосе Мануэль Оливарес заявил о том, что Валленилла был застрелен военнослужащими Национальной гвардии Венесуэлы, которые расстреливали протестующих резиновыми пулями в упор.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и министр внутренних дел страны Нестор Реверол пообещали расследовать инцидент с расстрелом протестующих и наказать виновных.

Напомним, протестные акции оппозиции в Венесуэле проходят уже несколько месяцев. Демонстранты добиваются отстранения от должности Николаса Мадуро. По мнению оппозиции, он ответственен за экономический кризис в стране, который привел к серьезному дефициту снабжения.