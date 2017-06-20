Саудовская Аравия задержала троих иранских военных возле месторождения нефти

Саудовская Аравия заявила, что задержала троих членов элитного иранского вооруженного формирования «Корпус стражей Исламской революции», находившимся в катере, который приблизился к саудовского морскому нефтяному месторождения Марджан.

Как сообщило Министерство информации и культуры Саудовской Аравии, задержание произошло еще в пятницу, 16 июня, передает Радио Свобода.

Согласно сообщению, в катере была взрывчатка, а иранцы, находившиеся в нем, собирались «устроить террористический акт в саудовских территориальных водах». Сейчас всех троих допрашивают, говорится в сообщении.

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Ранее саудовские средства информации сообщали, что военно-морские силы королевства открывали предупредительный огонь, когда три катера вошли в саудовские территориальные воды и с большой скоростью двинулись к нефтедобывающим платформам.

В Иране, в свою очередь, ранее обвинили Саудовскую Аравию в том, что ее силы обстреляли иранское рыболовное судно и убили рыбака на нем. Как сообщало в субботу, 17 июня, иранское агентство «Тасним», это судно было одним из двух, которые ловили рыбу в Персидском заливе и которые волнами снесло с курса.

Напряженность в отношениях между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном, являются ярыми региональными соперниками, в последнее время все возрастает, они разорвали дипломатические отношения 2016 года. Страны часто поддерживают противоположные стороны в региональных конфликтах, в том числе в Йемене и Сирии.