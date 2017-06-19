Полиция ищет погибших в сгоревшей высотке Лондона

По словам полицейских, число людей, официально признанных погибшими при пожаре в лондонской высотке, достигло 58 и может возрасти, передает Би-би-си. "Я должен учитывать то, что в здании могут находиться люди, о которых нам по той или иной причине не сообщили", - заявил шеф лондонской полиции Стюарт Канди. "Так же существует вероятность того, что в высотке есть люди, о пропаже которых никто не знает", - добавил он.

Читайте такжеПолиция Лондона оценила число жертв пожара в высотке в 79 человек"Очень важно четко понимать всю серьезность задачи, стоящей перед нами. Наши команды продолжают обыск Гренфелл-тауэр, что бы найти людей, которые все еще находятся в здании и вернуть их близким", - сказал Канди

Как сообщал УНИАН, пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня. Пожар продолжался более суток, в результате 24-этажное здание выгорело почти полностью. Десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести после пожара. Власти сообщают, что пока не удается установить местонахождение целых семей. Поисковая операция в сгоревшем доме, по оценкам полиции, может занять несколько недель.