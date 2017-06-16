Мэй распорядилась публично расследовать пожар в лондонской высотке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин мощного пожара, уничтожившего высотный жилой дом на западе Лондона, передает Би-би-си. В результате пожара погибли, по предварительным данным, не менее 17 человек, десятки человек пострадали, многие по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Читайте такжеПожар в лондонской высотке: десятки людей числятся пропавшими без вестиМэй посетила место трагедии, где встретилась с представителями спасательных служб. Она заявила, что люди должны получить ответы на вопросы о том, почему огонь распространялся по зданию настолько быстро.

Мэр Лондон Садик Хан заявил, что в ходе разбирательства должно быть установлено, был ли ремонт в доме проведен надлежащим образом.

Компания Rydon, которая как раз и проводила в доме ремонт, обошедшийся в 8,6 млн фунтов, заявила, что приветствует объявление о начале публичного расследования.

Руководитель лондонской полиции Стюарт Канди заявил, что не готов раньше времени оценивать число погибших, добавив: "Я надеюсь, что цифра не окажется трехзначной". Он также сообщил, что, скорее всего, опознать всех погибших окажется невозможно.

Первой установленной жертвой пожара стал 23-летний беженец из Сирии Мохаммед Алхаджали. В заявлении организации "Кампания солидарности с Сирией" говорится, что он был студентом, изучавшим инженерное дело.

По данным организации, во время пожара он находился в квартире на 14-м этаже. Алхаджали в течение двух часов был на связи по телефону с другом из Сирии и пытался связаться со своей семьей. В квартире он ждал, пока его спасут.

Министр по жилищной политике Алок Шарма заявил, что правительство вместе с местными властями работает над тем, чтобы каждая, оставшаяся без крова семья получила жилье в этом же районе.

Министр по пожарной безопасности Ник Херд назвал случившееся национальной трагедией. Он обещал, что дело будет расследовано до конца, так как власти полностью понимают шок, опасения, злость, отчаяние и страх, которые породила эта трагедия.

Как сообщал УНИАН, пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня. Пожар продолжался более суток, в результате 24-этажное здание выгорело почти полностью.

Десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести после пожара. Власти сообщают, что пока не удается установить местонахождение целых семей. Поисковая операция в сгоревшем доме, по оценкам полиции, может занять несколько недель.

Читайте такжеВ Лондоне из-за пожара госпитализировали 64 человека, 20 - в критическом состоянииВласти Лондона полагают, что число жертв, скорее всего, заметно вырастет. В больницах находятся более 70 пострадавших в результате пожара.

Справка УНИАН. Публичное, или открытое, расследование - это одна из форм разбирательства дела, в которой все улики и свидетельские показания обсуждаются открыто. Подобная форма расследований применяется обычно в ситуациях, когда происходит ЧП с большим числом жертв. Иногда подобные разбирательства транслируют по телевидению.