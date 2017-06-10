В Ираке более 30 человек погибли в результате двух взрывов, ответственность за которые взяла на себя экстремистская суннитская группировка «Исламское государство».

Как передает Радио Свобода, по меньшей мере, 31 человек погиб и 35 были ранены в городе Мусаяби, что в 80 километрах к югу от столицы Багдада и в 30 километрах к востоку от города Кербела, священного для шиитов.

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Взрыв на многолюдном рынке устроила смертница-женщина.

Еще четыре человека были ранены в результате другого взрыва, в самой Кербеле на автовокзале в центре города. Там также подорвала себя женщина-смертница, но никто не погиб.

Группировка «Исламское государство» сейчас теряет все большие территории, которые она захватила в свое время в Ираке и Сирии. В частности, в Ираке под их контролем сейчас остаются считанные кварталы города Мосул на севере страны, что долгое время был их твердыней, в Сирии продолжается наступление на их позиции в городе Эр-Ракка, который эта группировка называет своей «столицей».