Умер бывший глава МИД Германии Гидо Вестервелле
16:10, 18 марта 2016Мир
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В Кельне на 55-м году жизни скончался бывший министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.
Вестервелле возглавлял МИД Германии с 2009 по 2013 годы / lawinrussia.ru
"Он умер 18 марта в университетской клинике Кельна из-за осложнений, вызванных лейкемией", - говорится в сообщении фонда политика, передает kommersant.ru.
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Гидо Вестервелле возглавлял министерство иностранных дел (МИД) Германии с 2009 по 2013 годы. С 2009 по 2011 год он занимал должность вице-канцлера Германии. В 2014 году стало известно, что он болен лейкемией.
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