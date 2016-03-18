Умер бывший глава МИД Германии Гидо Вестервелле

"Он умер 18 марта в университетской клинике Кельна из-за осложнений, вызванных лейкемией", - говорится в сообщении фонда политика, передает kommersant.ru.

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Гидо Вестервелле возглавлял министерство иностранных дел (МИД) Германии с 2009 по 2013 годы. С 2009 по 2011 год он занимал должность вице-канцлера Германии. В 2014 году стало известно, что он болен лейкемией.