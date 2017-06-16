США должны координировать свои действия с союзниками в вопросе новых санкций против РФ – МИД Франции

Министерство иностранных дел Франции заявляет, что Соединенные Штаты Америки должны координировать свои действия с европейскими странами и партнерами по "Большой семерке" перед введением новых санкций против Российской Федерации.

Как сообщает Reuters, заявление было обнародовано на следующий день после принятия Сенатом США закона о новых ограничительных мерах против Москвы, которые также могут иметь влияние на компании в Европейском Союзе.

"На протяжении нескольких лет мы обращали внимание Соединенных Штатов на сложности, возникающие при принятии экстерриториального законодательства", - заявил пресс-секретарь МИД Франции.

"В вопросах, связанных с безопасностью и европейской промышленной политикой, мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты уважали необходимое взаимодействие, особенно в рамках G7", - добавил он.

В сообщении отмечается, что пока неясно, подпишет ли президент США Дональд Трамп законодательный акт, которым, среди прочего, будут введены санкции против европейских компаний, которые участвуют или задействованы в финансировании таких энергетических проектов как газопровод "Северный поток-2".

Читайте также"Странный" шаг США: Меркель раскритиковала новые американские санкции против России

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 июня, Сенат США окончательно утвердил новые санкции против Российской Федерации, совместив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте.

Документ законодательно закрепляет и ужесточает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой.

Сенаторы также предлагают дополнить перечень физических лиц, против которых введены санкции, россиянами, причастными к коррупции, нарушению прав человека, поставке оружия силам президента Сирии Башара Асада. Новые санкции будут введены против юридических лиц в области добычи угля, металлургии и транспорта.

Члены Сената также выступили за наказание лиц, которые могут быть причастны к кибератакам на США.

Новые санкции сенаторы позиционируют как наказание России за ее действия на международной арене - вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Асада. В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также президент.

Перед голосованием государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал сенаторов не ограничивать Белый дом в возможности наладить диалог с Кремлем.