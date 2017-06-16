Трамп заявил, что пока никто не смог доказать существование его "сговора с русскими"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что с момента инаугурации в январе 2017 год никто не смог доказать, что у него якобы были тайные связи с представителями российского правительства. Об этом президент США написал в Twitter.

"После семи месяцев расследований и слушаний в комитетах о моем "сговоре с русскими» "никто не смог продемонстрировать каких-либо доказательств. Печально", - сказал Трамп.

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Как сообщал УНИАН, по данным западных СМИ, Трамп сразу же после инаугурации пытался отменить санкции против Российской Федерации, введенные из-за агрессии в Украине и из-за вероятного вмешательства в избирательную гонку в США в 2016 году.

После вступления в должность президента в январе Трамп настаивал, что не знаком с президентом РФ Владимиром Путиным, но выразил надежду, что наладит с ним "фантастические отношения".