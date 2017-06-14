Пожар в Лондоне: спасатели назвали возможную причину быстрого распространения огня в высотке (видео)

12:43, 14 июня 2017
Мир
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Пожарные обратили внимание на качество материала, который использовали при ремонте в здании.

Спасатели назвали возможную причину быстрого распространения огня в высотке. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пожарные обратили внимание на качество материала, который использовали при ремонте в здании. Именно оно могло стать причиной быстрого распространения пожара. Появилась информация о жертвах огня, но пока их число не называется.

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Как сообщал УНИАН, Очевидцы сообщили о минимум 10 погибших при пожаре.

Считается, что, когда огонь занялся, в 120 квартирах 24-этажного дома Grenfell Tower находились до 600 человек. Не менее 50 раненых были госпитализированы. Также не известно, скольким жильцам удалось самостоятельно выбраться из горящего здания.

 

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