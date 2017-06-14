Очевидцы сообщили о минимум 10 погибших при пожаре в Лондоне

Очевидцы сообщают о не менее чем 10 погибших в результате пожара в 24-этажном доме Grenfell Tower в западной части Лондона.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Как сказал телеканалу один из очевидцев пожара, он считает, что 10 человек выпрыгнули из горящего здания, включая человека, который выпрыгнул с 16-го этажа. По его словам, от 10 до 15 человек погибли.

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Мэр Лондона Садик Хан заявил, что необходимо ответить на вопрос о безопасности многоэтажек. Таким образом он отреагировал на утверждение, что людям, которые находились в горящем здании, предлагали оставаться в своих квартирах, а также на утверждение о том, что уже раньше, до возникновения пожара, звучали опасения по поводу безопасности этого здания.

Как сообщал УНИАН, в результате масштабного пожара в многоэтажке на западе Лондона пострадали более 50 человек, несколько человек погибли.

Считается, что, когда огонь занялся, в 120 квартирах 24-этажного дома Grenfell Tower находились до 600 человек. Не менее 50 раненых были госпитализированы. Также не известно, скольким жильцам удалось самостоятельно выбраться из горящего здания.