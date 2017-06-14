Опубликовано единственное видео реального боя Брюса Ли

В Сети опубликована единственная видеозапись реального боя Брюса Ли. Ролик, выложенный на YouTube-канале Bruce Lee Central, посмотрели более 11,5 млн раз.

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На записи — бой Ли с одним из его учеников Тедом Вонгом в стиле смешанных боевых искусств. Кадры были сняты в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли.

В комментарии к видео сказано, что оба бойца выступали в защитном снаряжении в соответствии с правилами MMA. Однако подчеркивается, что Брюс Ли "предпочитал сражаться голыми руками".

Брюс Ли — актер, известный благодаря использованию элементов китайских боевых искусств в своих фильмах.