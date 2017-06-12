Антикоррупционные протесты в России: Навального задержали на выходе из дома

Незадолго до антикоррупционной акции в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом в "Твиттере" написала его жена Юлия.

Читайте такжеВ Москве назвали условия, при которых не будут разгонять митинг против коррупции"Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская", - сказано в сообщении.

Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская. — Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017

В свою очередь пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что офисе Фонда Борьбы с Коррупцией выключили электричество.

Как сообщал УНИАН, на 12 июня в Москве назначен митинг против коррупции, заявленный Навальным и его сторонниками. Общее число возможных участников акции организаторы оценили в 15 тысяч человек. Аналогичные акции проходят по всей стране. Уже произошли первые задержания.