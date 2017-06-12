Антикоррупционные митинги в России: в Новосибирске задержали "квадрокоптер-диссидент"

В Новосибирске на антикоррупционном митинге российские силовики задержали квадрокоптер. Об этом во время прямой трансляции сообщил координатор штаба Навального Леонид Волков, передает Fedpress.

Читайте такжеСтянуты автозаки и бронетехника: в Москве закрыли для пешеходов вход на улицу, где должен пройти митинг (фото)"Возможно, полиция подумала, что это родственник квадрокоптера, летающего над дачами чиновников", – сыронизировал он. По его словам, сейчас полицейские решают, что делать с задержанными квадрокоптером и волонтером.

Волков пообещал, что с техникой, как и с волонтером, все будет в порядке.

Как сообщал УНИАН, на 12 июня в Москве назначен митинг против коррупции, заявленный Навальным и его сторонниками. Общее число возможных участников акции организаторы оценили в 15 тысяч человек.

Аналогичные акции проходят по всей стране. Уже произошли первые задержания.