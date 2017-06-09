Трамп назвал "удивительными" результаты выборов в Британии

Президент США Дональд Трамп назвал результаты выборов, которые прошли в Великобритании «удивительными», передает Reuters.

«Удивительные», — ответил он на вопрос журналиста, попросившего его дать оценку выборов.

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Отмечается, что журналист выкрикнул этот вопрос во время фотосъемки в Овальном кабинете Белого дома. Президент не стал пояснять свой ответ.

Как сообщал УНИАН, Мэй заявила, что новое правительство проведет Британию через переговоры о Brexit.