Трамп назвал "удивительными" результаты выборов в Британии
23:57, 09 июня 2017Мир
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Трамп дал характеристику результатам выборов в Британии.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп назвал результаты выборов, которые прошли в Великобритании «удивительными», передает Reuters.
«Удивительные», — ответил он на вопрос журналиста, попросившего его дать оценку выборов.
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Отмечается, что журналист выкрикнул этот вопрос во время фотосъемки в Овальном кабинете Белого дома. Президент не стал пояснять свой ответ.
Как сообщал УНИАН, Мэй заявила, что новое правительство проведет Британию через переговоры о Brexit.
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