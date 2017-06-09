Премьер Британии Мэй не планирует уходить в отставку - СМИ

10:22, 09 июня 2017
Мир
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Консервативная партия потеряла абсолютное большинство в парламенте по результатам досрочных выборов.

Тереза Мей / REUTERS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планирует уходить в отставку несмотря на то, что ее Консервативная партия потеряла абсолютное большинство в парламенте по результатам досрочных выборов. Об этом сообщает ВВС.

"Тереза Мэй не намерена объявлять о своей отставке сегодня вечером", - сообщила политический редактор Лора Кунссберг в Twitter.

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Кунссберг также процитировала слова одного из высокопоставленных чиновников в правительстве, который сказал, что "Мэй останется и она не передумает".

Как сообщал УНИАН, лидер лейбористов призвал Мэй уйти в отставку после выборов в Британии. Консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, Британию ожидает так называемый подвешенный парламент.

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