Премьер Британии Мэй не планирует уходить в отставку - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планирует уходить в отставку несмотря на то, что ее Консервативная партия потеряла абсолютное большинство в парламенте по результатам досрочных выборов. Об этом сообщает ВВС.

"Тереза Мэй не намерена объявлять о своей отставке сегодня вечером", - сообщила политический редактор Лора Кунссберг в Twitter.

Читайте такжеВ Великобритании явка на парламентских выборах крайне низкая (видео)

Break - PM has no intention of отставку - working to form a govt based on being largest party in seats and votes — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 9, 2017

Кунссберг также процитировала слова одного из высокопоставленных чиновников в правительстве, который сказал, что "Мэй останется и она не передумает".

Как сообщал УНИАН, лидер лейбористов призвал Мэй уйти в отставку после выборов в Британии. Консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, Британию ожидает так называемый подвешенный парламент.