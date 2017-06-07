Премьер Британии: законы о правах человека можно менять для борьбы с терроризмом

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что изменит законы о защите прав человека, если они "встанут на пути" борьбы с терроризмом. По ее словам, методы борьбы необходимо менять, передает Русская служба Би-Би-Си.

Среди прочего речь идет о более длительных тюремных заключениях осужденных за терроризм и упрощении депортации на родину иностранцев, подозреваемых в терроризме, отметила она.

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"Я также имею в виду ограничение свободы и передвижения подозреваемых в терроризме, в том случае когда у нас достаточно оснований, чтобы считать их угрозой, но недостаточно для того, чтобы преследовать их в суде", - заявила Мэй.

"И если наши законы о правах человека встанут у нас на пути, мы изменим законы", - добавила премьер-министр.

В интервью изданию Sun Мэй также заявила, что рассмотрит возможность увеличения времени содержания под стражей подозреваемых до 28 дней без предъявления обвинений (этот срок был сокращен до 14 дней в 2011 году).

Проблемы безопасности оказались в центре внимания предвыборной кампании после терактов в Лондоне и Манчестере, однако оппозиционные британские партии раскритиковали меры, предложенные Терезой Мэй.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что правильная реакция - прекратить сокращения в полиции, инициированные консерваторами, и выделить больше средств для полиции и служб безопасности, чтобы защитить демократические ценности, включая законы о защите прав человека.

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Лидер либеральных демократов Тим Фэррон обвинил премьер-министра в запуске "гонки ядерных вооружений" в отношении законов о терроризме.

"Все, что она сделает, приведет к уменьшению свобод, а не терроризма", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила необходимость усиления антитеррористических мероприятий в стране и борьбе с исламским экстремизмом в Интернете.

Премьер подчеркнула, что необходимо бороться и за "умы людей", прежде всего - в киберпространстве, где экстремисты часто вербуют своих сторонников.