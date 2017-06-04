Наезд фургона на пешеходов в Лондоне: 6 погибших, 3 террористов уничтожены (фоторепортаж)

Руководитель антитеррористического отдела британской полиции Марк Роули заявил, что, по последним данным, в результате атак террористов в Лондоне погибли шесть человек.

Также он добавил, что были убиты трое нападавших.

«На данном этапе мы полагаем, что шесть человек погибли, не считая трех нападавших, убитых полицией», - приводятся слова Роули в Twitter лондонской полиции.

Вооруженные полицейские уничтожили 3 нападавших в районе Боро-маркет в течение 9 минут после получения вызова. На подозреваемых были надеты предметы, похожие на пояса смертников, но оказалось, что это муляжи.

В результате теракта погибли 6 человек и не менее 20 получили ранения.

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О серии атак стало известно в ночь на 4 июня. Сначала сообщалось, что микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту, позднее поступили сообщения об инциденте в Borough Market рядом с местом происшествия.​

По словам свидетелей, в ходе нападения террористы кричали «Это за Аллаха!». На боевиках были надеты камуфляжная экипировка и самодельные жилеты из кусков жестяных банок.

Также сообщается, что взрывы, которые ранее были слышны в районе Лондонского моста, были контролируемыми. Тереза Мэй назвала нападение терактом.