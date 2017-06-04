Мэй заявила о необходимости борьбы с исламским экстремизмом в Интернете

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила необходимость усиления антитеррористических мероприятий в стране и борьбе с исламским экстремизмом в Интернете.

Об этом она заявила в связи с терактами в Лондоне, в результате которых погибли семь человек, передает Deutsche Welle.

Мэй подчеркнула, что власти должны пересмотреть контртеррористические мероприятия. По ее словам, причиной нападения стала "злая идеология исламского экстремизма, которая искажает ислам" и является основой для уже трех терактов в Британии за последние три месяца.

Она подчеркнула, что нападавшие борются против "ценностей западного мира", в частности демократии, прав и свобод человека.

По словам Мэй, террористы "вдохновляются" поступками друг друга, однако с исламизмом нельзя бороться только военным вторжением.

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Вместе с тем Мэй сообщила, что спецслужбам Соединенного Королевства удалось предотвратить совершение пяти терактов после нападения в Манчестере 23 мая, тогда как атака в Лондоне не связана с ним.

Мэй также выступила за ужесточение наказания за терроризм.

Премьер подчеркнула, что необходимо бороться и за "умы людей", прежде всего - в киберпространстве, где экстремисты часто вербуют своих сторонников.

"Мы не можем и не имеем права дальше делать вид, что все остается, как было", - сказала она и добавила, что исламизму не должно "остаться места для дыхания" онлайн.

В то же время Мэй добавила, что терроризм не должен помешать демократии - 8 июня в Великобритании состоятся внеочередные выборы в парламент.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 мая в результате теракта в концертном зале "Манчестер Арена" погибли 22 человека и не менее 119 получили ранения. Погиб также и нападавший.

Сегодня ночью в центре британской столицы на Лондонском мосту трое нападавших на фургоне сбивали пешеходов, некоторые из них погибли. После этого мужчины бросили авто и напали с ножами на людей. Все трое террористов были ликвидированы. Жертвами терактов стали семь человек, еще 48 пострадали.