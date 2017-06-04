СМИ опубликовали фото предполагаемого лондонского террориста

Один из пользователей социальных сетей опубликовал фото лежащего на тротуаре мужчины, к телу которого примотаны какие-то предметы, сообщает Би-би-си.

Читайте такжеНа Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов - СМИ

Ранее газета Sun сообщила о том, что двое нападавших убиты. Официального подтвердждения этой информации нет.

Вечером в субботу несколько человек погибли в результате серии нападений в Лондоне. Полиция не называет количество жертв, газета Sun неофициально сообщает, что их может быть семеро. Полиция ведет розыск троих подозреваемых.

Первый инцидент произошел на Лондонском мосту. Фургон на скорости около 80 км/ч врезался в толпу пешеходов. Как минимум один человек погиб, еще пять-шесть пострадали. По некоторым данным, машина покинула место происшествия.

В районе "Боро маркет", где много пабов и ресторанов, полицейские применили оружие после того, как получили сообщения о ножевых атаках. О том, что прохожих и отдыхающих атаковали неизвестные с ножами, сообщают многочисленные очевидцы.

Полиция Лондона квалифицировала два инцидента, случившиеся в городе в субботу вечером на Лондонском мосту и в находящемся рядом районе "Боро Маркет", как теракты.