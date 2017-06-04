Мэй назвала серию нападений в Лондоне терактами

Премьер Великобритании Тереза Мэй назвала серию инцидентов в центре Лондона "потенциальным актом терроризма", сообщает Би-би-си.

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"После новых данных, полученных от полиции и служб безопасности я могу подтвердить, что ужасный инцидент в Лондоне рассматривается как потенциальный террористический акт", - сказал Мэй.

​В воскресенье утром британский премьер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи со случившемся.

О серии инцидентов стало известно в ночь на 4 июня. Сначала сообщалось, что микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту, позднее поступили сообщения об инциденте в Borough Market рядом с местом происшествия.​