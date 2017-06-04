Равные права: в Варшаве прошел марш равенства (видео)

00:31, 04 июня 2017
Мир
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Организаторы сообщают, что в мероприятии приняли участие до 50 тысяч человек, и парад стал, вероятно, самым многочисленным в истории Польши.

Иллюстрация REUTERS

В столице Польши Варшаве сегодня, 3 июня, состоялся марш равенства за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров под лозунгом "Равные права, общее дело", сообщает Новое время.

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По данным издания, организаторы сообщают, что в мероприятии приняли участие до 50 тысяч человек, и парад стал, вероятно, самым многочисленным в истории страны.

Вместе с тем, пресс-секретарь полиции Варшавы Магдалена Биеняк сообщила, что по оценкам полиции, участников марша было около 10 тысяч.

Иллюстрация REUTERS

Отмечается, что участники марша требовали от властей разрешения однополых браков, защиты от дискриминации и преступлений на почве ненависти, введение сексуального образования в школах. В нем также принимали участие гости из других стран мира, а также политические партии и объединения.

Как сообщается в полиции, парад равенства за права ЛГБТ был мирным и прошел без инцидентов.

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Теги: #гей-парад#марш равенства