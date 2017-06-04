Равные права: в Варшаве прошел марш равенства (видео)
Организаторы сообщают, что в мероприятии приняли участие до 50 тысяч человек, и парад стал, вероятно, самым многочисленным в истории Польши.
В столице Польши Варшаве сегодня, 3 июня, состоялся марш равенства за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров под лозунгом "Равные права, общее дело", сообщает Новое время.
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По данным издания, организаторы сообщают, что в мероприятии приняли участие до 50 тысяч человек, и парад стал, вероятно, самым многочисленным в истории страны.
Вместе с тем, пресс-секретарь полиции Варшавы Магдалена Биеняк сообщила, что по оценкам полиции, участников марша было около 10 тысяч.
Отмечается, что участники марша требовали от властей разрешения однополых браков, защиты от дискриминации и преступлений на почве ненависти, введение сексуального образования в школах. В нем также принимали участие гости из других стран мира, а также политические партии и объединения.
Как сообщается в полиции, парад равенства за права ЛГБТ был мирным и прошел без инцидентов.