В парламенте Чечни заявили, что "плевать хотели" на данные HRW о пытках геев

Представитель секретариата парламента Чечни Делимхан Джамалдинов заявил, что глава парламента не намерен обсуждать информацию из доклада международной правозащитной организации Human Rights Watch о притеснениях и пытках геев в Чечне, передает "Говорит Москва".

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"Это несерьезный вопрос, чтобы обсуждать его. СМИ пишут все что угодно, и если на все реагировать - плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты", - заявил Джамалдинов.

Как сообщал УНИАН, HRW в докладе просит президента России Владимира Путина и правительство осудить облаву на геев и обеспечить тщательное и беспристрастное расследование заявлений о насилии.

В апреле «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. При этом газета утверждала, что были убиты как минимум три человека.